Putin, Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Tokayev’i tebrik etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’i tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’i tebrik etti.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’e tebrik mesajı gönderdiğini duyurdu. Putin’in mesajında, “Rusya sizin ülkelerimiz arasında stratejik işbirliği ilişkilerini artırmaya yönelik büyük kişisel katkıları olan ve Avrasya sahasında karşılıklı yarara dayalı süreçleri artıran tecrübeli bir devlet adamı olduğunuzu biliyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.



“Bu kesinlikle kardeş ülkelerimizin çıkarlarıyla örtüşüyor”

Açıklamada Putin’in tarafların ortak çabaları ile iki ülke arasındaki işbirliklerinde ilerleme kaydetmeye devam edeceğine inandığını belirterek, “Bu kesinlikle kardeş ülkelerimizin çıkarlarıyla örtüşüyor ve bölgesel istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesi ile aynı doğrultuda” dediği kaydedildi.

Nursultan Nazarbayev’in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından bu göreve geçici olarak Kasım-Jomart Tokayev getirilmişti.

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