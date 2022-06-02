Putin istediğini aldı! Ukrayna'dan flaş karar

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat'ta başlayan savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas bölgesine çevirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Mariupol'deki son direnişi de kıran Rus güçleri kentin kontrolünü tamamen sağlamıştı. Rusya bir sonraki hedefine ulaşmaya çok yakın.

Zira Rus güçlerinin kuşattığı kentlerden biri olan Severodonetsk için Ukrayna'dan flaş bir karar geldi.

Ukraynalı vali duyurdu

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Haidai yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'i Rus kuvvetleri tarafından kontrol edilen şehirde büyük kayıplar verdikten sonra geri çekildiğini söyledi.

Rus güçleri, önemli sanayi kentleri Severodonetsk ve Lysychansk'ı kuşatmış ve bu kentlere doğru taarruza geçmişti.

Eğer Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Zelenski açıkladı

Bölgedeki durumu 'çok zor' şeklinde tarif eden Zelenski, ordunun her gün 60 ila 100 arasında kayıp verdiğini belirtti.

Newsmax'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı;

'Ukrayna'nın doğusundaki durum çok zor. Her gün 60 ila 100 asker kaybediyoruz ve çatışmalarda 500 kadar yaralı veriyoruz.'

Zelenski bu açıklama ile bölgedeki askeri kaybı ilk defa bu kadar net bir şekilde ifade etmiş oldu.