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Dünya

Putin, ilk kez torunları hakkında konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun bir aradan sonra ilk kez torunları hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:11:00 -
Putin, ilk kez torunları hakkında konuştu

Rusya lideri Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Putin, torunlarıyla Kremlin'deyken bile konuştuğunu söyledi.

Rus lider, torunlarının kendisini doğrudan ofis numarasını çevirerek arayabilip arayamadığı sorusu karşısında "Arayabiliyorlar. Arıyorlar" yanıtını verdi.

Putin, aile bireyleri hakkında çok nadir konuşuyor. Son olarak 2017 yılındaki 'Putin'le Direkt Hat' programında ikinci torununun dünyaya geldiğini anlatan Putin, ilk torununun da kreşe gittiğini söylemişti.

ABD'li Oliver Stone'e verdiği özel röportaj sırasındaysa Putin, torunlarıyla nadiren görüşmesinden dert yanmıştı.

Torunlarının adlarını kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınan Putin, aksi halde basının torunlarını rahat bırakmayacağını belirterek basın mensuplarından anlayış göstermelerini istemişti.

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