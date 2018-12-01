"Putin ile Trump, ‘ayaküstü’ görüşecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde ayaküstü karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusuna, "Elbette ki tüm katılımcılar ayaküstü karşılaşacak" yanıtını verdi.

İki liderin Arjantin'deki G20 zirvesinde yapılması planlanan görüşmesi ABD tarafından iptal edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal kararını ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ile yaptığı görüşmeden sonra aldığı bildirilmişti.

İptal kararını yorumlayan Peskov ise, Putin'in G20 zirvesindeki faydalı görüşmeler için ek olarak 2 saati olacağını ifade etmişti.

Rusya liderinin Suudi Arabistan programıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, Putin'in bu ülkeye ziyaret programıyla ilgili hazırlıkların devam ettiği, ancak ziyaretin yapılacağı tarihlerin henüz netleşmediğini aktardı.