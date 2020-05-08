Putin ile Merkel birbirlerini tebrik etti

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in "Zafer Günü" öncesinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, liderler birbirlerini Avrupa ve dünyanın faşizmden kurtarılmasının 75. yıldönümü vesilesiyle birbirlerini tebrik etti.

"9 Mayıs Zafer Günü"nün hem Rusya hem Almanya için özel ve sembolik anlamı olan bir tarih olduğu belirtilen açıklamada, ikilinin savaşta yaşananların unutulmamasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Liderler, Nazi rejimiyle özverili bir şekilde savaşan Alman vatanseverlerin iki ülkede de asla unutulmayacağının altını çizdi.

Görüşmede ayrıca koronavirüs salgınına değinildi. Liderler salgınla mücadelede karşılıklı yardıma hazır olduklarını ve konuyla ilgili işbirliğinin sürdürülmesini istediklerini belirtti.