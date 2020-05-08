  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Putin ile Merkel birbirlerini tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ve dünyanın faşizmden kurtarılmasının 75. yıldönümü dolayısıyla birbirlerini tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:34:00 -
Putin ile Merkel birbirlerini tebrik etti

Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in "Zafer Günü" öncesinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, liderler birbirlerini Avrupa ve dünyanın faşizmden kurtarılmasının 75. yıldönümü vesilesiyle birbirlerini tebrik etti.

"9 Mayıs Zafer Günü"nün hem Rusya hem Almanya için özel ve sembolik anlamı olan bir tarih olduğu belirtilen açıklamada, ikilinin savaşta yaşananların unutulmamasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Liderler, Nazi rejimiyle özverili bir şekilde savaşan Alman vatanseverlerin iki ülkede de asla unutulmayacağının altını çizdi.

Görüşmede ayrıca koronavirüs salgınına değinildi. Liderler salgınla mücadelede karşılıklı yardıma hazır olduklarını ve konuyla ilgili işbirliğinin sürdürülmesini istediklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı