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Gündem Putin ile görüşmesi olay olan Macron, Fransız basınında da alay konusu oldu!
Gündem

Putin ile görüşmesi olay olan Macron, Fransız basınında da alay konusu oldu!

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleşen görüşmenin görüntüsü Fransız basınında da gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:17:00 -
Putin ile görüşmesi olay olan Macron, Fransız basınında da alay konusu oldu!

Fransız gazetesi Liberation Putin’in uzun masa görüşmesini “Rus usulü diyalog” manşetiyle birinci sayfasına taşıdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleşen görüşmenin görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin’in uzun masa diplomasisini konuşuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Putin arasındaki mesafe, Fransa’da “Macron görüşmeye Elysee Sarayı’ndan katılsaydı” şeklinde esprilere konu oldu.

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