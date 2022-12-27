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Dünya Putin yine bildiğiniz gibi! "Yüzde 99'u ölüme hazır"
Dünya

Putin yine bildiğiniz gibi! "Yüzde 99'u ölüme hazır"

Rossiya-1 televizyonuna demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , halkın yüzde 99,9'unun ülkenin iyiliği için hayatlarını feda etmeye istekli olacağını düşündüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 07:09:00 - 2022-12-27 08:36:22
Putin yine bildiğiniz gibi! "Yüzde 99'u ölüme hazır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ve Rus halkının tutumuyla ilgili konuştu.

Putin, "Vatan için her şeyini vermeye hazır olan vatandaşlarımızın yüzde 99,9'una gelince, bu bana anormal gelmiyor." dedi.

Rus lider, konuya ilişkin, "Ancak Rusya'nın özel bir ülke olduğu ve özel insanlara sahip olduğu konusunda bana bir kez daha güven veriyor." diye ekledi.

Bazı insanların gerçek vatanseverler gibi davranmamasının kendisi için şaşırtıcı olmadığını dile getiren Putin, şunları söyledi:

"Çünkü her toplumda her zaman kendi çıkarlarını, yani kendi planlarını düşünen insanlar var. Dürüst olmak gerekirse, onları yargılamıyorum. Her insan, seçme özgürlüğüne sahip."

Rus lider, hangi davranışları planlarına aykırı olarak gördüğünü belirtmezken, Moskova yönetimi, Ukrayna savaşı sırasında uyguladığı askeri seferberlik döneminde ülkeyi terk eden araç kuyruklarıyla karşılaştı.

Newsweek'in aktardığına göre, 4 Ekim'e kadar 370 binden fazla Rus erkek, askere alınmamak için komşu ülkelere kaçtı.

Yalnızca Kazakistan, o dönemde yaklaşık 200 bin kişinin bu nedenle ülkeye geldiğini belirtti.

Rus erkeklerin yöneldiği diğer ülkeler, Finlandiya, Gürcistan ve Moğolistan oldu.

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