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Putin: "Güvenli Bölge oluşturulması Suriye’nin toprak bütünlüğü için olumlu bir adım"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türk Cumhuriyeti’nin güney sınırlarında bir ‘Güvenli Bölge’ oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak açısından olumlu bir adım.

27 Ağustos 2019 Salı 20:51
Putin: "Güvenli Bölge oluşturulması Suriye’nin toprak bütünlüğü için olumlu bir adım"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türk Cumhuriyeti’nin güney sınırlarında bir ‘Güvenli Bölge’ oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak açısından olumlu bir adım. Ve biz burada gerginliğin azaltılması için çabalarımızı birleştireceğiz” dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Basın toplantısında yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ele aldıklarını belirterek "Rusya ve Türkiye verimli bir şekilde Astana Anlaşması çerçevesinde iş birliği yürütüyor. Bu anlaşma Suriye meselesinin çözülmesinde en verimli format olarak değerlendirilebilinir. En önemlisi ise sahadaki durumu istikrara kavuşturmak” diye konuştu.



“En kısa sürede Cenevre’de çalışmaların başlatılacağını ümit ediyoruz”


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Astana sürecinin bir parçası olan Anayasa Komitesi’nin kurulması üzerine de değerlendirmede bulunduklarını belirten Putin, “Bu bağlamda Sayın Erdoğan’la Anayasa Komitesi’nin kurulması, devreye girmesi ile ilgili konuları görüştük. En kısa sürede Cenevre’de çalışmaların başlatılacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.



“İdlib bölgesindeki durumdan kaygılıyız”


İdlib’de yaşanan son saldırılar hakkında da açıklamada bulunan Putin, “Bu arada biz ve Türk partnerlerimiz İdlib çatışmazlık bölgesindeki durumdan kaygılıyız. Teröristler bölgede Suriye hükümetine bağlı bölgelere ateş açmaya devam ediyorlar, Rus askeri üstlerini tehdit ediyorlar, saldırılar düzenliyorlar. Bölgenin militanlar için bir barınak, bir yuva olmaması kanaatindeyim. Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuya ilişkin ek tedbirler geliştirilmesine gerektiğine karar verdik. Bölgedeki durumun düzelmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk. Önemli olan Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasıdır” ifadesini kullandı.



“Türkiye’nin mülteciler konusundaki yükü büyük”


Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’nin durumunu değerlendiren Putin, “Türkiye’nin mülteciler konusundaki yükü büyük. Bunu çok iyi biliyoruz. Türkiye 3 buçuk milyon Suriyeliyi barındırıyor.Öte yandan Suriye’de birçoğunun evlerine dönüşünü sağladı. Yaklaşık 300 bin kişi evine döndü” açıklamasında bulundu.



“Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz”


Putin, Güvenli bölge konusunda Türkiye’nin hassasiyetini çok iyi anladıklarını ifade ederek "Güney sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım. Türkiye’nin meşru çıkarları budur. Sayın Cumhurbaşkanı bugün son derece detaylı bir şekilde açık bir şekilde tutumunu ifade etti. Biz şuradan yola çıkıyoruz, Türk Cumhuriyeti’nin güney sınırlarında bir ‘Güvenli Bölge’ oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak açısından olumlu bir adım. Ve biz burada gerginliğin azaltılması için çabalarımızı birleştireceğiz” şeklinde konuştu.



Bunun yanı sıra Ortadoğu’daki gelişmeler, Libya meselesi gibi küresel ve bölgesel pek çok konuyu da görüştüklerini belirten Putin, yapılan ziyaretin iki ülke ilişkilerine büyük bir katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 20:51
  1. doğa

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