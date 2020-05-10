  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Putin gözyaşlarına boğan tabloyu ilk kez paylaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı temalı tabloyu kamuoyu ile paylaştı. Nazilerin öldürdüğü bir kadının görüntüsünün yer aldığı tabloyu anlatan Putin, “Kadının üzerinde de küçük bir çocuk, henüz bir bebek var. Bu sahne gözyaşlarına boğuyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 21:14:00 - 2020-05-10 21:16:53
Putin gözyaşlarına boğan tabloyu ilk kez paylaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üzerinde büyük bir etki bırakan 2. Dünya Savaşı temalı tabloyu açıkladı. Putin, tabloda Nazi askeri ile öldürdüğü genç bir kadının resmedildiğini anlatarak, “Kadının üzerinde de küçük bir çocuk, henüz bir bebek var. Bu sahne gözyaşlarına boğuyor” dedi.

Rossiya 1 televizyonundaki 'Moskova. Kremlin. Putin' programında, Putin’in Kasım 2019’da verdiği röportajdan bir parça gösterildi. Bu videoda, Rus lider Moskova’nın Manege Müzesi’nde ziyaret ettiği 'Nesillerin hatırası: Güzel sanatlarda Büyük Vatan Muharebesi' adlı sergi ile ilgili izlenimlerini aktardı.

En çok Taras Gaponenko’nun 'Köle Sahipleri' adlı tablosundan etkilendiğini itiraf eden Putin, tabloda Nazi askeri ile öldürdüğü genç bir kadının resmedildiğini anlatarak, “Kadının üzerinde de küçük bir çocuk, henüz bir bebek var. Bu sahne gözyaşlarına boğuyor” dedi.

Putin, "2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı zafer kazanılmasaydı bu, Sovyetler Birliği’nde yaşayan Rus ve diğer tüm halkların sonuçta yok olması anlamına gelirdi" diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı