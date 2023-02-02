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Dünya Putin: Gövdesinde haç bulunan Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz
Dünya

Putin: Gövdesinde haç bulunan Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz

Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı yollanmasına izin vermesi hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz.' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 19:53:00 -
Putin: Gövdesinde haç bulunan Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya dahil Avrupa ülkelerini Rusya ile yeni bir savaşa çekenlerin ve zafer kazanmayı bekleyenlerin kendileriyle modern bir savaşın tamamen farklı olacağını anlamadığını belirterek, "İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz." dedi

Putin, Stalingrad Muharebesi’nde Nazi askeri birliklerinin Kızıl Ordu’ya yenilmesinin 80. yılı dolayısıyla Volgograd şehrindeki etkinlikler çerçevesinde yapılan konser öncesinde konuştu.

Tam 80 yıl önce eski adıyla Stalingrad’da uzun ve çetin savaşın sona erdiğini belirten Putin, bu savaşın sonucunun sadece Rusya’daki Büyük Vatanseverlik Savaşı değil tüm 2. Dünya Savaşı’nın sonucunu belirlediğini anlattı.

Stalingrad Muharebesi’nin tarihe bir dönüm noktası olarak geçtiğine dikkat çeken Putin, Wehrmacht’ın (Nazi Almanyası’nın silahlı kuvvetleri) en büyük grubunun ve uydularının yenilmesiyle birlikte Nazi Almanyası’nın Avrupalı vassalları ve uşaklarından oluşan tüm Hitler koalisyonunun iradesinin yenildiğini söyledi.

"Kolektif Batı’nın saldırganlığını tekrar tekrar püskürtmek zorunda kalıyoruz"

Nazizm’i yenen şeyin ana vatan ve hakikat uğruna sonuna kadar giden çok uluslu halkının karakteri olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ne yazık ki; Nazizim ideolojisinin modern görünümde, modern tezahüründe yine ülkemizin güvenliğine doğrudan tehditler yarattığını görüyoruz. Kolektif Batı’nın saldırganlığını tekrar tekrar püskürtmek zorunda kalıyoruz. İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz, yine Ukrayna topraklarında Rusya ile Hitler'i takip edenlerin eliyle, Banderacıların eliyle savaşacaklar."

Batılı seçkinlerin, Rusya’ya karşı propagandaya rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde birçok dostları olduğuna işaret eden Putin, şunları kaydetti:

"Ancak Almanya dahil Avrupa ülkelerini, Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusya'ya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyor. Zırhlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı."

Kaynak: AA

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