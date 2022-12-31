Putin geri adım attı! Borçlu ülkeler için döviz hamlesi

Batılı ülkelerin Rusya'ya gaz ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmalarına yönelik kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir kararname imzalayarak "dost olmayan" Batılı ülkelerin Rusya'ya gaz borcu ödemelerini yabancı para birimleriyle yapabilmelerine olanak sağlayan yeni bir kararname imzaladı.

Kremlin Sarayı'nın resmi sitesinde yayınlanan yeni kararnameye göre tedarikçilerin Rusya'ya başvurusu üzerine yetkili banka üzerinden özel bir hesap açılacak ve sözleşmede belirtilen döviz cinsi üzerinden tedarikçiler Rusya'ya ödemelerini dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödeyebilecek.

Kararnamedeki başka bir detaya göre ise "dost olmayan" olarak nitelendiren ülkelerin gaz borcu ödemelerini dolar veya euro olarak yapması Rus gazının tekrar bu ülkelere sevkiyatının başlaması anlamına gelmeyecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine batılı ülkelerin Rusya'ya başlattığı ekonomik ambargoların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rus gazı ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapması yönünde kararname imzalamıştı.

Bu karara uymayan Hollanda, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere gaz sevkiyatı durdurulmuş, batılı petrol şirketlerine de sevkiyatlar engellenmişti.