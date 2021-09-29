  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Özer'den beklenen açıklama geldi: 15 Ekim'e kadar uzatıldı

Evanjelik papazdan güldüren açıklama! Bakın 'İsa Mesih'in neden gelmiyormuş

İbrahim Kalın'dan "Suriyeli sığınmacı" itirafı: Bu eleştiri haklı

İngilizler bile itiraf etti! Nikkei Asya'da Selçuk Bayraktar’a müthiş benzetme

Karamollaoğlu'ndan Bayraktar açıklaması

'Ciciş Esra' ahlaksızlıkta çağ atladı! İş adamını müstehcen görüntüler göndererek taciz etti

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: İstanbul-Ankara arası daha da kısalacak

İçişleri Bakanlığından "Kürdistan Özgürlük Partisi" açıklaması

Putin’den Türkiye açıklaması: Görüşmeler zor geçiyor ama...

AB’den iki ülkeye flaş çağrı! ‘İşgal ederiz’ açıklaması gündeme oturmuştu
Gündem Putin, Erdoğan'ı kapıda karşıladı! Dikkat çeken anlar: Putin ısrar etti...
Gündem

Putin, Erdoğan'ı kapıda karşıladı! Dikkat çeken anlar: Putin ısrar etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı salonuna gelen Başkan Erdoğan'ı Putin'in kapıda karşılaması dikkatlerden kaçmazken tokalaşma ısrarı ise Erdoğan tarafından geri çevrilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:05:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki zirve için bir araya geldi. Pandemi sebebiyle aylar sonra ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren ikilinin gündemi bir hayli hayli yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi kendisini kapıda karşılayan Putin'le pandemi kuralları gereği tokalaşmak istemedi. Ancak Putin'in ısrarla elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine Erdoğan da elini uzatmak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kritik zirve için Rusya'ya hareket etti. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Putin'in ısrarına dayanamadı

Liderler pandemi nedeniyle 7 aydır yüz yüze görüşme gerçekleştirmezken, görüşme öncesi Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan elini göğsüne götürürken Putin tokalaşmak için elini uzattı. Bu anlarda Erdoğan da elini uzatarak Putin'in elini havada bırakmamış oldu.

Pandemi birçok dostu birbirinden ayırdı

Toplantı öncesi basın mensuplarına poz veren iki lider, bugün birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulacak. Gazetecilere kısa bir demeç veren Erdoğan, "Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay