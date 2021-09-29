Putin, Erdoğan'ı kapıda karşıladı! Dikkat çeken anlar: Putin ısrar etti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki zirve için bir araya geldi. Pandemi sebebiyle aylar sonra ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren ikilinin gündemi bir hayli hayli yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi kendisini kapıda karşılayan Putin'le pandemi kuralları gereği tokalaşmak istemedi. Ancak Putin'in ısrarla elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine Erdoğan da elini uzatmak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kritik zirve için Rusya'ya hareket etti. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Putin'in ısrarına dayanamadı

Liderler pandemi nedeniyle 7 aydır yüz yüze görüşme gerçekleştirmezken, görüşme öncesi Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan elini göğsüne götürürken Putin tokalaşmak için elini uzattı. Bu anlarda Erdoğan da elini uzatarak Putin'in elini havada bırakmamış oldu.

Pandemi birçok dostu birbirinden ayırdı

Toplantı öncesi basın mensuplarına poz veren iki lider, bugün birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulacak. Gazetecilere kısa bir demeç veren Erdoğan, "Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı." dedi.