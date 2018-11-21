"Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"

Kommersant muhabiri Andrey Kolesnikov'un imzasını taşıyan haberde törene en az 4 bin kişinin katıldığına, fuaye ve koridorlarda da 4 bin kişinin olduğuna dikkat çekilerek, "Burada yaşanan her şeyi, cumartesi günleri Kapalıçarşı'da görülen olağan insan kalabalığına benzetmek mümkün. Salondakiler, kendilerini sadece Kapalı Çarşı ve Rus gazı müşterisi olarak değil, tarihi bir gelişmenin katılımcıları olarak görüyorlardı. Yüzleri, zaferi son anda ellerinden kaçırmaktan çekinen büyük bir savaşın galipleri gibi endişeliydi ve aynı zamanda da parıldıyordu" ifadelerine yer verildi.

"Ben böyle bir şey görmedim"

"Bence bizzat Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan için burada toplananlar onları görmeyi beklemiyordu. En azından ikilinin salona girdiği bilgisi yayıldığında, katılımcılar ve törenin davetlileri şaşkın vaziyetteydi. Alkış bile bana uyuşuk ve yapay görünüyordu" diye devam eden Kolesnikov, "Bilmiyorum, belki Türkler Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını her zaman böyle dinliyordur. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım" diye ekledi.

"Meclis konuşmasında kıyaslanamayacak kadar daha az alkışlandı"

Putin'in Erdoğan'a dönüp 'Değerli dostum' dediğinde salonda tam bir histerinin başladığını anlatan Kolesnikov, "Burada ya işinin profesyonelleri ya da bir nevi profesyonelliğe kabul sınavına giren meraklılar vardı. Putin, 'En zor etap geçildi, deniz etabı!' dedi ve ben Rusya Devlet Başkanı'nın Federasyon Meclis konuşmasında kıyaslanamayacak kadar daha az alkışlandığını, Georgiyevskiy Salonu'nda yapılacak bir sonraki konuşmaya Hilton'daki (İstanbul Kongre Merkezi) bu kişiler katılsa bu konuşmayı kimsenin asla unutmayacağını düşünmeden edemedim" diye yazdı.

Salondaki bu ateşli ruh halinin Putin'e de bulaştığını ve Rus liderin yüksek bir ses tonuyla "Gaz, sadece yere bir delik açmak demek değildir!" dediğini de aktaran Kolesnikov, Putin'in Erdoğan'a iradesi ve cesareti için teşekkür ettiğinin altını çizdi.

"Belki de Putin, Erdoğan'da kendisini gördü"

Putin'in Erdoğan'ı alelade değil, heyecanlı bir şekilde övdüğüne de dikkat çeken Kolesnikov, "Belki Putin, Erdoğan'ın olması gereken şekilde davrandığını düşünmüş ya da Erdoğan'da kendisini veya kendisinden bir parçayı görmüş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.