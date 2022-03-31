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Dünya Putin duyurdu! Bunu yapmayan ülkeye gazı keseceğiz
Dünya

Putin duyurdu! Bunu yapmayan ülkeye gazı keseceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Yabancı alıcılar ruble olarak ödeme yapmazsa, Rusya gaz dağıtımını durduracak. Rus gazının yabancı müşterileri, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble cinsinden hesap açmalı ve bu şekilde ödeme yapmalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 16:30:00 -
Putin duyurdu! Bunu yapmayan ülkeye gazı keseceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gaz satışında Rus rublesi kullanımına geçeceklerini duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan Putin, "Yabancı alıcılar ruble olarak ödeme yapmazsa, Rusya gaz dağıtımını durduracak. Rus gazının yabancı müşterileri, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble cinsinden hesap açmalı ve bu şekilde ödeme yapmalı." dedi.

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