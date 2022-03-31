Putin duyurdu! Bunu yapmayan ülkeye gazı keseceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Yabancı alıcılar ruble olarak ödeme yapmazsa, Rusya gaz dağıtımını durduracak. Rus gazının yabancı müşterileri, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble cinsinden hesap açmalı ve bu şekilde ödeme yapmalı." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğal gaz satışında Rus rublesi kullanımına geçeceklerini duyurmuştu. Yeni bir açıklama yapan Putin, "Yabancı alıcılar ruble olarak ödeme yapmazsa, Rusya gaz dağıtımını durduracak. Rus gazının yabancı müşterileri, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble cinsinden hesap açmalı ve bu şekilde ödeme yapmalı." dedi.