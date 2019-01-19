Putin dini bayram ritüeli için buz gibi suya daldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, sadece Rusya'daki göreviyle değil, aynı zamanda dini inançlarını da yerine getirmesiyle biliniyor.

2 milyon kişi bayramı kutladı

Hazreti İsa'nın, Ürdün Nehri'nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani bayramı için ülke genelinde bir tören düzenlendi. Tüm Rusya çevresinde, bu kutlamalara katılanların sayısı ise 2 milyon kişiyi aştı.

Rus halkının yüzde 33,4'lük bir kısmı Putin'e güveniyor

Ayrıca Rusya'da yapılan anketlerde, Putin'in güvenilirliği araştırıldı. Rus halkının yüzde 33,4'lük bir kısmı Putin'e güveniyor. Güvenilirlikte Putin'i yüzde 13,7 ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yüzde 9,3'lük oyla ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov izliyor.