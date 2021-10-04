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Dünya Putin desenli kilim sosyal medyayı salladı
Dünya

Putin desenli kilim sosyal medyayı salladı

Beşar Esad kontrolündeki Şam'da bir dükkanda sergilenen Putin desenli kilimin fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 03:54:00 -
Putin desenli kilim sosyal medyayı salladı

Milyonlarca kişinin yaşamını yitirdiği daha fazlasının mülteci konumuna düştüğü Suriye'deki çatışma ortamı sürüyor.

Ülkenin farklı bölgeleri birçok silahlı grup tarafından kontrol edilirken Başkent Şam da Beşar Esad rejimi kontrolü altında.

Suriye genelinde çatışma sürerken başkentte nispeten hayat normal akışında seyrediyor.

Şam'da putin desenli kilim

Yılbaşı eğlenceleri ve göstermelik seçim öncesi sokakları Esad posterleriyle donatılmış şehirden gelen yeni bir fotoğraf daha sosyal medyada gündeme geldi.

Şehirdeki bir çarşıda çekilen fotoğrafta, halı dükkanı önünde sergilenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin desenli kilim kullanıcıların dikkatini çekti.

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