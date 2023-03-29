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Dünya Putin bunu duymasın! Almanya'dan Ukrayna hamlesi
Dünya

Putin bunu duymasın! Almanya'dan Ukrayna hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-03-29 18:24:00 -
Putin bunu duymasın! Almanya'dan Ukrayna hamlesi

Almanya, 3,2 milyar eurosu bu yıl olmak üzere Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna’ya toplam 12 milyar euroluk ek askeri destek sağlayacak.

Almanya’nın Ukrayna’ya askeri desteği devam ediyor. Almanya Federal Meclisi Bütçe Komisyonunun, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının talep ettiği bütçe dışı harcamalara yeşil ışık yakmasının ardından Almanya, Ukrayna’ya toplam 12 milyar euroluk ek askeri destek sağlayacak. Desteğin 3,2 milyar eurosu bu yıl, 2024 ile 2032 yılları arasındaki dönemde ise 8,8 milyar euroluk kısmı sağlanacak.

Koalisyon hükümetini temsil eden üç siyasetçi yaptığı açıklamada, söz konusu destek ile Ukrayna’nın doğrudan silah satın alabileceğini belirterek, "Ukrayna’yı gerektiği kadar desteklemek önemlidir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığına göre, Rus işgalinin başlamasından bu yana Alman hükümeti Ukrayna’ya 14,2 milyar eurodan fazla destek sağladı.

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