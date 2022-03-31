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Ekonomi Putin buğdayı silah olarak kullanabilir
Ekonomi

Putin buğdayı silah olarak kullanabilir

Rusya'nın buğday ihracatında ilk sırada yer aldığını hatırlatan Dr. Tuğrul Çamaş, "Köşeye sıkışan Putin, gazda olduğu gibi hububatta da tüm dünyanın boğazını sıkar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 07:15:00 -
Putin buğdayı silah olarak kullanabilir

Rusya Stratejileri Uzmanı Dr. Tuğrul Çamaş'a göre, Kremlin yönetimi enerji kaynaklarıyla birlikte tahılı da silah olarak kullanıyor.

"Rusya dünyanın en büyük buğday üreticilerinden olmasının yanında ihracatta da ilk sırada yer alıyor" diyen Dr. Çamaş, "Kremlin, mart ayı itibarıyla buğday ihracatını durdurdu. Çin ve Hindistan üretim noktasında sadece kendi pazarına yetebilen ülkeler. Rusya, ürettiği 75 milyon ton buğdayın 30 milyon tonunu satarken bu tabloda ikinci sırayı alan Ukrayna ise 35 milyon ton olan üretimin 24 milyon tonunu ihraç ediyor. Savaş Ukrayna’da üretim miktarını kesinlikle etkiler" diye konuştu.

Tarih boyunca savaş ve küresel kriz dönemlerinde en kıdemli emtiaların altın ve buğday olduğunu belirten Dr. Tuğruş Çamaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ruslara uygulanan ambargo, buğdayı dünyanın en stratejik ürünü hâline getirecek ve kesinlikle ağır sonuçlar doğuracaktır. Ruslar tarihleri boyunca güç odaklı bir strateji izledi ve bu anlayışları bugün de devam ediyor. Gelinen noktada Rus işgalinde olan Ukrayna toprakları (Dinyeper'in doğu kısmı) ana hatları ile enerji havzası ve hububat üretiminin merkezi konumundaki yerler. Rusya’nın kendi üretimi ile birlikte bu noktaları da elinde tutması demek küresel pazarda bir tür tekelleşme anlamı taşıyor. Köşeye sıkışan Putin, gazda olduğu gibi hububatta da tüm dünyanın boğazını sıkar."

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