Putin bizzat duyurdu: Buna hakkımız var

Rusya Savunma Bakanlığı yönetimiyle yapılan genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, ABD ve NATO'nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerdeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi.

Batı'nın saldırgan eylemlerine devam etmesi halinde Rusya'nın askeri-teknik önlemler almak zorunda kalacağı uyarısı yapan Putin, ülkenin güvenliğini ve egemenliğini sağlamak için her türlü hakka sahip olduklarını vurguladı.

ABD'nin küresel füze savunma unsurlarının Rusya sınırları yakınına konuşlandırılmasından ve NATO'nun planlı ve plansız büyük ölçekli tatbikatlarından son derece endişe duyduklarını belirten Putin, "Eğer NATO altyapısı yaklaşmaya devam ederse, ABD ve NATO'nun füze kompleksleri Ukrayna'ya gelirse, Moskova'ya kadar uçuş süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'daki gerilimin sorumlusu ABD"

Avrupa'daki gerilimin sorumlusu olarak ABD'yi işaret eden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her adımda Rusya, bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldı. Her adımda durum sürekli olarak kötüye gitti. İlişkilerimiz iyiyken ABD, Kuzey Kafkasya'da ayrılıkçı hareketi destekledi, NATO'yu genişletti, füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalardan çekildi. ABD, tüm bu eylemleri Soğuk Savaş'taki sözde zaferin coşkusu ve o dönemki durumun yanlış değerlendirilmesi nedeniyle gerçekleştirdi. Bugün ise bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir durumdayız"

"Batı'nın uluslararası hukuk normlarını manipüle etmesinden bıktık"

Batılı ülkelerin kendi güvenliklerini sağlamak da dahil çeşitli bahanelerle kendi topraklarından binlerce kilometre ötede faaliyet yürüttüklerine dikkat çeken Putin, "Uluslararası hukuk ve BM Şartı onlar için engel çıkardığında, tüm bunları eskimiş, gereksiz addediyorlar, kendi çıkarlarına uygun olduğundaysa uluslararası hukuk normlarına ve BM Şartı'na atıf yapılıyor. Bu manipülasyonlardan bıktık" diye konuştu.

Rusya'nın ABD ve NATO'dan talep ettiği güvenlik garantileri hakkında da konuşan Putin, "Bildiğiniz gibi, ABD Başkanı'na bununla ilgili somut anlaşmalar hazırlanması için müzakerelere başlamayı önerdim. O da, bu konudan sorumlu çalışanları görevlendirmeyi önerdi. Onun teklifine cevaben NATO'nun doğuya genişlemesini ve bizimle sınırdaş ülkelere saldırı amaçlı silah sistemleri konuşlandırılmasını dışlayan taslaklarımızı sunduk. Uzun vadeli, hukuki bağlayıcılığı olan garantilere ihtiyacımız var" dedi.

"Diplomatik çözüm istiyoruz"

Bazı Rusya karşıtlarının söz konusu teklifleri 'Moskova'nın ültimatomu' şeklinde yorumladığının altını çizen Putin şöyle devam etti:

"Bu bir ültimatom mu, değil mi? Elbette değil. Teklifleri şu anda Rusya ordusu da dahil herkes istişare ediyor. Kan dökülmesine karşıyız, sorunları siyasi ve diplomatik yollarla ancak güvenlik garantileri alarak çözmek istiyoruz."

ABD'nin silahlarını Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Kiev'i Kırım'a saldırmaya itebileceğini söyleyen Putin, "Ukrayna'ya hipersonik silah konuşlandıracaklar ve onun koruması altında komşu ülkedeki aşırılık yanlılarını silahlandırıp Rusya'nın, Kırım gibi bazı Rus bölgelerinin üzerine sürecekler. Ancak artık taviz verecek yer kalmadığını anlamalılar. ABD'nin henüz hipersonik silahı olmasa da, ona ne zaman sahip olacaklarını biliyoruz, testlerini başarılı veya başarısız bir şekilde yapıyorlar" dedi.