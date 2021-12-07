Putin - Biden görüşmesi öncesi Rusya'dan "kırmızı çizgi" açıklaması

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov basın toplantısında konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapacağı video konferans görüşmesi öncesinde Rus tarafının beklentilerini anlattı.

Rus Sözcü, "İki lider bir konuşma yapacağına göre, her şeye rağmen meseleleri tartışmaya odaklanacakları, meseleleri çıkmaza sokmak istemedikleri aşikar. Rus tarafına bakarsak, Putin ABD'yle öngörülebilir ilişkiler aradığımızı defalarca söyledi. Rusya, asla kimseye saldırmayı planlamadı ama bizim de kendi endişelerimiz var, kırmızı çizgilerimiz var. Putin bu konuda net bir şekilde konuştu, Biden hiçbir kırmızı çizgiyi tanımayacağı yanıtını verdi. Bu konu da görüşme sırasında ele alınacak" ifadelerini kullandı.