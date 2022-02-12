  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ​​​​​​​Biden ve Putin'den kritik görüşme
Dünya

​​​​​​​Biden ve Putin'den kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir Ukrayna görüşmesi gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 19:52:00 - 2022-02-12 20:24:49
​​​​​​​Biden ve Putin'den kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik bir Ukrayna görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray'dan gönderilen basın notuna göre Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi ABD Doğu saatiyle 12.06'da (TSİ 20.06) tamamlandı. 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'ın yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." şeklindeki açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay