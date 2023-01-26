Putin akıllı telefonları yasakladı

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle tam 11 aydır devam ediyor. Cephe hattında kış şartlarının hakim olması sebebiyle taraflar arasındaki çatışmalar Ukrayna’nın doğusu başta olmak üzere birçok noktada büyük oranda kilitlenmiş halde.

Bununla birlikte her iki tarafın da cephe gerisine gerçekleştirdiği saldırılar uzun süredir savaşla ilgili haberlerin önemli bir gündem maddesi haline geldi. Cephe gerisine yapılan füze ve topçu saldırıları birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olurken, aynı zamanda taraflar arasındaki psikolojik savaş da net çizgilerle görünür bir halde. Bunun son örneği ise akıllı telefonların özellikle de Rusya cephesindeki geleceğine yönelik.

Cephe gerisine gerçekleştirilen saldırılarda, belirlenen hedeflerin etkili şekilde imha edilmesi için istihbarat çalışmalarını yoğunlaştıran her iki ülke de bu konuda karşı tarafın eline bir açık vermemek için bir dizi önlem almaya çalışıyor. Bunlardan birisi de cep telefonlarının yasaklanması.

Ukrayna ordusu, 2023 yılının ilk dakikalarında Rus işgali altında bulunan Donetsk bölgesindeki Makiyivka’da Rus askerlerinin kaldığı bir tesise ABD’den aldığı HIMARS sistemiyle bir saldırı gerçekleştirmişti.

Rusya, 1 Ocak’ta en az 89 Rus askerinin ölümüne yol açan Ukrayna saldırısının, askerlerin cep telefonu kullanımı yüzünden gerçekleştiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, Rus ordusunun telefon kullanımını yasaklamış olmasına rağmen bu yasağı dinlemeyen askerler sebebiyle Ukrayna istihbaratının konum tespiti yaptığı detayı paylaşıldı.

Kaynak: Milliyet