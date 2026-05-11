Putin AB’nin tüylerini diken diken etti! Schröder’e vize yok

Avrupa Birliği dışişleri bakanları , Ukrayna , Orta Doğu ve Batı Balkanlar’daki son gelişmeleri görüşmek üzere bu sabah Brüksel’de bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da ateşkes konusunda eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in arabulucu olarak atanması talebi şiddetle reddedildi.

KALLAS: PUTİN’İN TEKLİFİ ÇOK ALAYCI

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Putin’in teklifinin ‘çok alaycı’ olduğunu savunarak ateşkes çağrılarını eleştirdi ve Schröder’in Ukrayna konusunda arabulucu olarak atanması önerisini reddetti. Kallas, “Açıkça görülüyor ki, rakiplerimiz uyumuyor; dolayısıyla Avrupa’daki nüfuzlarını artırmak istiyorlar. Ne yazık ki bunu spor organizasyonlarında zaten görüyoruz; biliyorsunuz, Rusların hiçbir şey olmamış gibi yarışmasına izin veriliyor. Ve orada da tartışmalar var. Venedik Bienali’nde de hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını gördük. Dolayısıyla açıkça sürekli çalışıyorlar ve biz de tetikte olmalıyız.” dedi.

ESTONYA DA KARŞI ÇIKTI

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da Putin'in eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Ukrayna'da barış anlaşması sağlamak için Avrupa Birliği ile görüşmeleri koordine edebileceği yönündeki önerisini reddetti. Tsahkna, "Gerhard Schröder, Putin'in bir fikri. Bence çok yakınlar. Gerhard Schröder Avrupa'yı temsil etmeyecek, " dedi.

ALMANYA DA SCHRÖDER’İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Gunther Krichbaum, Vladimir Putin’in eski Rus yanlısı Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Ukrayna konusunda arabulucu olarak görev yapabileceği yönündeki önerisini reddetti.

SCHRÖDER’İN PUTİN’LE ARASI İYİ

82 yaşındaki Gerhard Schröder, görevden ayrıldıktan çok sonra bile Putin’e yakınlığını korudu ve Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana çoğu Batılı liderden farklı bir duruş sergiledi. Daha önce Rus enerji projelerinde önemli görevler üstlenmişti; bunlar arasında Nord Stream doğalgaz boru hatları üzerindeki çalışmalar ve Rus petrol şirketi Rosneft’in yönetim kurulu üyeliği yer alıyordu; bu görevinden 2022’de ayrıldı.

Putin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşının sona ermekte olduğunu düşündüğünü ve Schröder’in çatışmayı sona erdirmeye yardımcı olabilecek potansiyel kilit müzakereci olabileceğini öne sürdü.