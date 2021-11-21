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Dünya Putin 3’üncü doz aşısını oldu
Dünya

Putin 3’üncü doz aşısını oldu

Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, koronavirüse karşı 3’üncü doz aşısını olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 21:39:00 -
Putin 3’üncü doz aşısını oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Denis Logunov ile yaptığı görüşmede, Covid-19’a karşı 3’üncü doz aşısını yaptırdığını açıkladı. Putin, "Bugün, sizin ve meslektaşlarınızın tavsiyesi üzerine Sputnik Light adlı başka bir aşı oldum” dedi.

Logunov'a, halka yeniden aşılamanın öneminin anlatılması ve Sputnik Light aşısının hem ülkede hem de başka ülkelerde kullanımı görüşmek istediğini söyleyen Putin, “Bu aşılamaya neden ihtiyaç duyuluyor?" sorusunu sordu. Logunov ise yeniden aşılamanın önemine vurgu yaparak, hem Rusya'da hem de uluslararası tıp dünyasında halka üçüncü doz aşının tavsiye edildiğini belirtti.

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