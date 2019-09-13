Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne atanan Akif Pusmaz ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Bilgin göreve başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla yeni görevlerine başlayan Pusmaziçin İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nde, Bilgin içinise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde birer tören düzenlendi.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Akif Pusmaz’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bir kurumun başarısının altında insan kaynağı yatmaktadır. Eğer insan kaynağıverimli bir şekilde kullanılırsa okurumun başarıya ulaşmaması düşünülemez” dedi.

Başkan Erbaş, Başkanlığın hizmetlerinin gelişimiyle personelinözverili çalışmaları arasındaki bağı ifade ederek, “Bu, arkadaşlarımızın, hocalarımızın gayretleriyle doğru orantılıdır.Bunun için aşk,fedakarlık gerekiyor.Bu aşkın ve fedakarlığın samimi bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığına sarf edilmesi netice itibarıyla milletimizin kazanmasına, milletimizin en güzel bir şekilde bu teşkilatın çalışmalarından istifade etmesine yaramış oluyor” diye konuştu.

Başkan Erbaş, makamların geçici olduğunu önemli olanın o makamlarda yapılan hayırlı hizmetler olduğunu belirten Başkan Erbaş, “İki günü birbirine eşit olan zarardadır, hadis-i şerifi doğrultusunda hareket edersek biz mutlaka daha başarılı olacağız.Bugündüne göre daha iyi neler yapabilirim, gayreti içerisinde olursak ki her Müslümanın böyle olması gerekiyor, hem kurumumuza hem milletimize hem de insanlarımıza daha faydalı hizmetler yapacağımızda hiçbir şüphe yoktur” ifadelerini kullandı.

İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, “İnşallah arkadaşlarımızla beraber el ele,gönül gönüle daha iyi bir hizmeti yürütmenin gayreti içerisinde olacağız.Rabbim yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bilgin görevine başladı

Başkan Erbaş, daha sonra Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne geçti. Genel Müdür Mehmet Bilgin’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Cenab-ı Hakk yar ve yardımcısı olsun.Yönetim Hizmetleri,Merkez Teşkilatımızın personel itibarıyla yaklaşık olarak üçte birini içinde bulunduran önemli bir genel müdürlüktür” dedi.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün cami ve Kur’an kursu, eğitim merkezi binalarının yapımı ve tadilatları gibi önemli ve ağır bir sorumluluk alanı olduğunu belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Önemli olan hepimizin emanetbilinciyle bulunmuş olduğu göreve sarılması ve onun hakkını vermesidir.Bu noktada bütün hocalarımızın tecrübelerini birleştirecekler ve hep birlikte başarıya odaklanacağız. Buraya hizmet, milletimize, dinimize hizmettir.Biz, din-i mübin-i İslam’a hizmet ediyoruz.Biz attığımız her adım hizmetlerimizin daha nitelikli bir şekilde olması içindir.Niyetimiz halis, samimi olursa bu da işimize, başarımıza yansıyacaktır.Samimiyetimizin, niyetimizinhalis olması noktasında hiçbir şüphemiz yoktur. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Yönetim Hizmetleri Genel MüdürlüğüMehmet Bilgin ise, teşekkür ederek, “Tabii ki bize bir yol gösterdiniz, yolumuz uzun,meşakkatli sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Öncelikli olarak bizi bu göreve layık gören baştamuhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, bizlere inanan, güvenen size can-ı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah samimi ve gayretli olarak görevimizi yapmaya çalışacağız” dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, göreve yeni başlayan yöneticilerin hayırlı ve başarılı bir şekilde görev yapmaları için dua etti.

Törenlere, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Daire Başkanları katıldı.