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Pursaklar’da pastacılık ve işaret dili kursiyerleri sertifikalarını aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde pastacılık ve işaret dili kurslarına katılan kadınlarsertifikalarını aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
Pursaklar’da pastacılık ve işaret dili kursiyerleri sertifikalarını aldı

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde pastacılık ve işaret dili kurslarına katılan kadınlarsertifikalarını aldı.


Pursaklar Belediyesi, kadınları meslek sahibi etmeye devam ediyor. Her geçen gün üye sayıları artan hanım evlerindeki kurslara ilgi de giderek artıyor. Pursaklar Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü kurslara katılan kadınlar yeni meslekler ediniyor. Her yıl binden fazla kadına verilen kursların sonunda MEB onaylı sertifika alan kadınlar, bu sertifikalarla çalışma hayatına da atılabiliyor. Yaz mevsiminde kurslara devam eden kadınlar, pastacılık ve işaret dili kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika sahibi oldu. Sertifika almanın heyecanını yaşayan kadınlar, “Belediyemizin sunmuş olduğu imkânlardan faydalanarak yeni meslekler ediniyoruz. Burada öğrendiklerimiz hayatımıza artı değer kazandırıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediyesine ve Başkanımız Ertuğrul Çetin’e teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
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