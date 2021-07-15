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Gündem Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi
Gündem

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararında belirli tütün ürünlerinin ÖTV vergisine düzenlemeler yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 04:43:00 -
Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan 4298 sayılı Cumhurbaşkanı kararındaki, "Bazı mallara özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesi gereğince karar verilmiştir." açıklamasıyla değişiklikler yapıldı.

Yüzde 45 olarak duyuruldu

Buna göre; tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ve sigaralardan ÖTV oranı yüzde 45 olarak duyuruldu. Bu ürünler için asgari maktu vergi tuta

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