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Kadın - Aile Püreli yahni tarifi, nasıl yapılır? Kolay püreli yahni tarifi
Kadın - Aile

Püreli yahni tarifi, nasıl yapılır? Kolay püreli yahni tarifi

Osmanlı saray mutfağına ait bir yemektir.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:21:00 - 2021-11-18 15:25:45
Püreli yahni tarifi, nasıl yapılır? Kolay püreli yahni tarifi

Püre yatağında saray yahniyi bu tarifle daha kolay ve pratik yapabileceksiniz. 

Malzemeler

  • 600 gram et
  • 4 soğan
  • 7 diş sarımsak
  • 3 kaşık domates sos
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Karabiber
  • Süt 
  • Kimyon
  • 1 kaşık un
  • Patates püresi için
  • 4 büyük boy patates
  • 1 kaşık tereyağı
  • 1 su bardağı kaşar peynir rendesi


Yapılışı

Patatesleri soyun ve küp küp doğrayın. Tencereye konulan patateslerin üzerini geçene kadar süt ekleyin. Kuşbaşından daha küçük doğranmış etleri düdüklü tencereye alın. 1.5 su bardağı su ekleyin. Tuzu koyun ve 40 dakika pişirmeye bırakın. Pişen etlerin suyunu süzüp kalan suyu kenara ayırın. Pişen etlere düdüklü tencere içinde 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Soğanları iri iri doğrayıp içine ekleyin. İyice kavurun. Sarımsakları ekleyin bir iki tur çevirin. 1 Kaşık un ekleyip kavurmaya devam edin. Domates sosu ve biber salçasını ekleyip kavurun. Kenara ayırdığınız et suyunu ekleyin. Baharatları ilave edin. Kısık ateşte 20 - 30 dakika pişirin. Süt ile kaynayan püreyi ocaktan alın. Fazla sütü süzün. Tencere içerisinde pişen patatesi ezin. Tereyağı ve kaşarı ekleyip iyice karıştırın. Et ve püreyi güzel bir sunumla servis edin. Afiyet olsun.

 

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