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Spor Puan kaybı sonrası İsmail Kartal'dan açıklama
Spor

Puan kaybı sonrası İsmail Kartal'dan açıklama

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Puan kaybı sonrası İsmail Kartal'dan açıklama

Berabere biten Gaziantep Futbol Kulübü maçı sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "1 gol atıp 3 puan alamadık, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kartal, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Oyuncularım sahanın kötü olduğunu söyledi. Oyun disiplininden kopmadan maçını kazanmak için elimizden geleni yaptık. Özellikle ikinci yarı iyi oynadık. Net pozisyonlarımız vardı, direkten dönen toplarımız vardı. Hedefimiz 3 puandı ama alamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Topa sahip olmanın ölçü olduğunu düşünmüyorum. Bu akşam özellikle ikinci yarı çok ürettik. Sadece 1 gol atıp 3 puan alamadık. Bence şampiyonlar liginde daha konsantre ve daha iyi zeminlerde oynuyoruz. Ligde ise kötü zeminler ve kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz. Orada ayrı burada ayrı yok. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bu akşam maçı kazanacak golü bir tülü alamadık" ifadelerini kullandı.

 

Kartal'dan puan kayıpları ile ilgili hakem yorumu

Ligde ilk 5 haftada kaybettikleri 8 puanla ilgili soruya da cevap veren Kartal, "Ligde ilk maçta 2 verilmeyen penaltı var. Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız var. Bu maçtaki hakem, sadece 3 dakika uzatma verdi. Bunlar hepsi doğru mu? Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim" diye konuştu.

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