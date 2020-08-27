Puan durumları güncel | Futbolseverler internette sık sık güncel puan durumlarını, maç sonuçlarını araştırıyor. 2019-2020 sezonu pandeminin gölgesinde tamamlandı. Mart ayında ara verilen ligler 12 Haziran’da tekrar başladı. Temmuz ayı ortasında ise Süper Lig Medipol Başakşehir’in şampiyonluğu ile tamamlandı.

Sporseverler hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki ligleri, alınan sonuçları, puan durumlarını yakından takip ediyor. Peki, güncel puan durumu nasıl öğrenilir?

Puan durumu 2020

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig puan durumlarına en güncel şekilde Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesi “tff.org”dan ulaşabilirsiniz. Karşılaşmalar sırasında TFF canlı sonuç vermiyor. Ancak maçlar biter bitmez maç sonuçları ve puan durumları birkaç dakika içerisinde güncelleniyor.

Puan durumları

Puan durumu güncel | Sporseverler hem kendi takımlarının hem de rakiplerinin ligdeki sıralamasını incelemek için sık sık internette puan durumlarına göz atıyor. Puan durumları pek çok internet sitesinde maç sonlarında güncelleniyor.

Puan durumu İtalya

Türk sporseverler dünyanın dört bir yanında oynanan ligleri yakından takip ediyor. Özellikle İtalyan futbolu ülkemizde en çok takip edilen yabancı ligler arasında yer alıyor. İtalya Serie A puan durumunun en güncel haline İtalya Futbol Federasyonu resmi sayfasından ulaşmanız mümkün. Elbette İtalya Serie A puan durumuna ülkemizde yayın yapan spor sitelerinden daha anlaşılır şekilde takip etmeniz mümkün.

Puan durumu canlı | Puan durumu son durum

Canlı puan durumu | Pek çok spor sitesi oynanan maçların canlı skorlarını yayınlıyor. Vatandaşlar canlı puan durumu konusunu da aratıyor. Maçlar oynandıktan hemen sonra alınan sonuçlara göre puan durumları değişiyor. Bu sebeple puan durumlarına TFF resmi internet sitesi ya da farklı spor sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Puan durumu 2.lig

Ülkemizde TFF 2. Lig’in geniş bir hayran kitlesi var. 2. Lig maçlarında mücadele üst seviyede yaşanıyor. Bir üst lige çıkma yarışı ise mücadelelerin daha heyecanlı geçmesini sağlıyor. TFF 2. Lig maç sonuçlarına, fikstürüne ve puan durumlarına Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden ulaşmanız mümkün.

Puan durumu bein

Ülkemizde Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu beIN Sports. Bu sebeple sporseverler puan durumlarını aratırken beIN Sports ifadesini de kullanıyor. beIN Sports hem yerli hem de yabancı liglere ait puan durumlarını hızlıca güncelliyor.

Süper Lig puan durumu

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu pandemi sebebiyle 11 Eylül 2020’de başlayacak. Yeni sezon fikstürüne TFF’nin resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca geçmiş yıllara ait puan durumlarına, maç sonuçlarına, gol krallığı tablolarına da Türkiye Futbol Federasyonu sitesinden ulaşmanız mümkün.

Süper Lig fikstür

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü 26 Ağustos Çarşamba günü çekildi. Çekilen fikstüre Tff internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig’de oynanan maç sonuçlarına pek çok siteden ve uygulamadan ulaşabilirsiniz.

Süper Lig gol krallığı

Liglerdeki gol krallığı yarışını merak edenler bu bilgiye pek çok siteden erişebilir. Bunun için tff.org sitesinden de yararlanabilirsiniz. TFF resmi sitesine girdiğiniz zaman üst kısımda ligler yer alıyor. Arzu ettiğiniz lige tıkladığınızda yeni bir sayfaya gidiyorsunuz. Açılan sayfanın sol kısmında puan durumları, fikstür gibi seçeneklerle birlikte gol krallığı ifadesi de yer alıyor.

KPSS puan hesaplama | DGS okul puanları

YKS okul puanları | Puan durumu ifadesi spor müsabakalarının yanı sıra akıllara sınavları ve sonuçlarını getiriyor. LGS, YKS, DGS ve KPSS girenler okul puanlarını, başarı sıralamalarını aratıyor. Ayrıca adaylar internette puan hesaplama aratması yaparak sınavdan alacaklarını puanları hesaplamaya çalışıyor. Puan hesaplaması yapan pek çok internet sitesi de mevcut.