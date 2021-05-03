PTT’ye gitmek yasak mı? PTT’ye gitmek için nereden izin alınır?

Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki postane PTT açık mı? Tam kapanmada PTT açık mı?

PTT’ye gitmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınladı. Bakanlığı yayınladığı genelgeye göre, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacak. PTT’ye gitmek için nereden izin alınır? Tam kapanma günlerinde PTT’ye gitmek zorunda olanlar Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşarak izin alınabilir.