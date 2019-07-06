PTT’nin Deniz Postası İstanbulluların hizmetinde
PTT, mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabileceği Deniz Postası hizmetini hayata geçirdi.06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:00
PTT AŞ, Deniz Postası hizmetini İstanbul’da sunmaya başladı. Uygulama ile mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek.
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT AŞ’nin 179 yıllık tecrübesini, çağın gerekleri ve imkanları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran yeniliklere dönüştürerek vatandaşların hizmetine sunduğunu söyledi. Bozgeyik, bu hizmetin ilerleyen günlerde ihtiyaç duyulan bölgelere de taşınacağını ifade etti.
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