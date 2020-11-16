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Ekonomi PTT'den "UNESCO'nun 75. Kuruluş Yıl Dönümü" konulu özel gün zarfı
Ekonomi

PTT'den "UNESCO'nun 75. Kuruluş Yıl Dönümü" konulu özel gün zarfı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:10:17 -
PTT'den "UNESCO'nun 75. Kuruluş Yıl Dönümü" konulu özel gün zarfı

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "UNESCO'nun 75. Kuruluş Yıl Dönümü" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "UNESCO'nun 75. Kuruluş Yıl Dönümü" konulu özel gün zarfı 5 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünün satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi/Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde, "UNESCO'nun 75. Kuruluş Yıl Dönümü 16.11.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak adına, özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.



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