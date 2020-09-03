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Ekonomi PTT’den TURPEX ile yurt dışına ekonomik ve hızlı gönderi
Ekonomi

PTT’den TURPEX ile yurt dışına ekonomik ve hızlı gönderi

PTT, TURPEX markasıyla, 2-3 iş günü gibi kısa bir sürede en uygun ücretlerle gönderileri yurt dışı adresine teslim ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:49:29 -
PTT’den TURPEX ile yurt dışına ekonomik ve hızlı gönderi

İSTANBUL (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), TURPEX markasıyla, 2-3 iş günü gibi kısa bir sürede en uygun ücretlerle gönderileri yurt dışı adresine teslim edecek.

PTT AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yaklaşık 3 binden fazla kabul noktasıyla hizmet veren TURPEX ile yurt dışı taşımacılığında PTT müşterilerine fırsatlar ve destekler sunacak.

Gönderi potansiyeline bakılmaksızın tüm e-ticaret girişimcilerine, TURPEX tarafından uygun çözüm sağlanıyor. Uygun fiyatlı taşımacılık hizmetiyle KOBİ’lerin ihracatının artmasına katkıda bulunan TURPEX, uluslararası alanda rekabet etme fırsatını da beraberinde getiriyor.

PTT müşterileri, www.ptt.gov.tr adresindeki “gönderi ücreti öğrenme” sekmesinden TURPEX yollama ücretlerine ulaşabiliyor. Herhangi bir TURPEX gönderisinin yollama ücreti, ağırlık, boyut ve varış ülkesi seçilerek kolayca hesaplanabiliyor.

TURPEX gönderilerini mikro ihracat hizmeti kapsamında ulaştırmak isteyen göndericiler, gerekli ek formları herhangi bir PTT iş yerinden temin edebildiği gibi hiçbir gümrük çıkış işlemi için de ek ücret ödemek zorunda kalmıyor.

TURPEX hizmetiyle, kapsamında ticari eşya bulunan en uzun kenarı 1 metre, ağırlığı ise 30 kilogramla sınırlı ve kapsam değeri 15 bin avroya kadar olan yurtdışı varışlı gönderiler için, gümrük işlemleri mikro ihracat hizmeti kapsamında E-Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) düzenleyerek müşterilerin KDV iadesi almaları sağlanıyor ve gönderiye ilişkin ihracat gümrük işlemleri müşteriler adına şirket tarafından yapılıyor.

- PTT iş yerlerimizden gönderim sağlanıyor

PTT, TURPEX hizmetiyle, gönderileri varış ülkesine göre 2 ila 3 iş günü içerisinde teslim ediyor. PTT müşterileri herhangi bir PTT iş yerinden TURPEX gönderimi için başvurabiliyor.

TURPEX hizmetinden faydalanmak isteyen göndericilerin, PTT iş yerlerinden temin edebilecekleri TURPEX kabul formunu doldurmaları yeterli. PTT müşterilerinin ek evrak doldurmak zorunda kalmadan yapabilecekleri gönderi başvuruları için gerekli tüm belgeler kabul esnasında şirketin sistemleri tarafından hazırlanıyor. Kabulden itibaren teslim oluncaya kadar anlık gönderi hareketleri www.ptt.gov.tr adresi gönderi sorgulama menüsü üzerinden izlenebiliyor.




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