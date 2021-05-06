PTT’den Türksat 5A konulu anma pulu

Anma bloku ve zarf, abone sayısı kadar satışa çıktı. Ayrıca PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde ‘Türksat 5A 05.05.2021 ANKARA’ ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Önemli olanak

Covid-19 salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak ve PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek için ilk gün zarfı, www.filateli.gov.tr ‘den ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.