PTT’den Türksat 5A konulu anma pulu
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), ‘Türksat 5A’ konulu 2 değerli puldan oluşan anma bloku ve ilk gün zarfını dün tedavüle sundu.
Anma bloku ve zarf, abone sayısı kadar satışa çıktı. Ayrıca PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde ‘Türksat 5A 05.05.2021 ANKARA’ ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.
Önemli olanak
Covid-19 salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak ve PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek için ilk gün zarfı, www.filateli.gov.tr ‘den ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.