PTT'den şehit ve gazi çocukları için 'Çocuk Şenliği'

PTT'nin destekleriyle Fırtına Organizasyon tarafından, şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan organizasyon sorumlusu Orhan Çakmak, kendisinin de Sevgi Evleri'nde yetiştiğini bu yüzden çocuklar için böyle bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Çakmak, şenlikte PTT'nin katkılarıyla çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiklerini belirterek, "Güzel bir gün yaşıyoruz. Çocuklarımız arasında güzel bir kaynaşma olsun, güzel, eğlenceli bir gün geçirsinler istedik." dedi.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİNİ VURGULAYACAĞIZ'

Etkinlikte yer alan Hacivat ve Karagöz gösterisini ise vatan ve bayrak sevgisini çocuklara anlatmak amacıyla hazırladıklarını dile getiren Çakmak, şöyle devam etti:

"Oyunlarımızda, çocuklarımızın anlayacağı dilden şehitlerimizin, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayacağız. Ayrıca Harbiye Açıkhava Sahnesi çok önemli bir mekan. Yıldızların çıktığı bir sahne. Ben de özellikle çocuklarımızı İstanbul en güzel ve prestijli sahnesinde ağırlamak istedim. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum."

Canım Kardeşim Müzikali'nin de çocuklarla buluştuğu programda ayrıca Orhan Çakmak, "Türkiyem" adlı eserini seslendirdi.