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Ekonomi PTT'den Almanya ve İngiltere'ye kargo gönderimlerinde indirim müjdesi
Ekonomi

PTT'den Almanya ve İngiltere'ye kargo gönderimlerinde indirim müjdesi

PTT AŞ’nin, Almanya ve İngiltere Posta Teşkilatlarıyla yaptığı anlaşma kapsamında Küçük Paket gönderileri Almanya ve İngiltere’ye artık daha uygun fiyatlarla gönderilebilecek. Bununla birlikte müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda uygun hizmet alternatiflerinin sunulması kapsamında Almanya ve İngiltere varışlı gönderilerde yeni bir uygulama olan “Teslimi Takipli Gönderi” ek hizmeti de sunulmaya başlanıyor. Böylece hem mevcut hizmet ücretlerinde indirime gidilirken hem de yeni bir hizmet alternatifi sunularak müşterilere kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 13:00:00 -
PTT'den Almanya ve İngiltere'ye kargo gönderimlerinde indirim müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında gönderileri adreslere teslim eden PTT AŞ, yurt dışı gönderilerinde de müşterilerine uygun fiyatlı gönderim imkânı tanıyor. Şirketin Almanya ve İngiltere Posta Teşkilatlarıyla yaptığı anlaşma kapsamında Almanya varışlı gönderilerde 2 kilograma kadar, İngiltere varışlı gönderilerde ise 5 kilograma kadar olan paketlerde indirim sağlanıyor.

Gönderilerin ağırlığı indirim oranını belirliyor

Almanya varışlı kayıtlı küçük paketlerde 500 gr’da %5, 1000 gr’da %7, 2000 gr’da %17; kayıtsız küçük paketlerde 2000 gr’da %18, 2000 gr (yüzey) gönderilerinde ise %12 indirim sağlanıyor. İngiltere varışlı kayıtlı küçük paketlerde de 3000 gr’da %40, 4000 gr’da %36, 5000 gr’da ise %32 indirim imkanı tanınıyor.

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