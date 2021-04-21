PTTAVM’yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz

Karaismailoğlu, platformu bölgenin en büyük 5 oyuncusundan biri konumuna getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTTAVM operasyon merkezinde incelemelerde bulunmasının ardından basın açıklaması yaptı. Karaismailoğlu, e-ticaretin son yıllardaki gelişimiyle küresel ekonomi için büyük önem arz eder hale geldiğini belirtti.

E-Ticaret büyüdü

E-ticaretin artık bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı bir sektör olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Halen dünyada e-ticaret sitelerini kullanan 1.9 milyar kişi var. Tüketicileri tedarikçilerle, satış noktasıyla bankalarla, dağıtım şirketleriyle aynı platformda bir araya getiren e-ticarette koordinasyonun ve teknolojik altyapının başarısı verimliliğin en önemli kriteri haline geldi. İnternet altyapısıyla taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor” diye konuştu.

Yeni dönem başladı

Karaismailoğlu, 2012’de hizmete başlayan PTTAVM.com’la Türkiye’de e-ticaret alanında yeni bir dönem başladığının da altını çizdi. PTTAVM.com’un 181 yıllık PTT mirasını ve deneyimini de yanına alarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara hizmet sunduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “25 binden fazla tedarikçiyle çalışan ve 25 milyondan fazla ürünü kullanıcılarla buluşturan PTT, Türkiye’de bu alanda haklı bir konum elde etmiştir. PTTAVM’nin halihazırda 10 milyon üyeyi aşması hepimiz için çok sevindiricidir. PTTAVM’nin başarısı elbette tesadüf değildir, planlı ve stratejik adımlarımızın sonucudur. PTTAVM, PTT Kargo, PTTBANK başta olmak üzere tasarladığımız farklı hizmet modelleriyle çalışan PTT markalarının bilinirliği ve beğenisi giderek yükselmektedir. PTTAVM, tüm ürünlerini Türkiye’nin her köşesine PTT Kargo’yla hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırırken, PTTBank sayesinde de kapıda ödeme seçeneğiyle güveni daha da artırmaktadır. PTTAVM’nin ülke ekonomisine çok önemli bir katma değeri daha var. Kurumumuz, yerli üreticilerimizin, gelişen e-ticaret pazarından hak ettiği payı alması ve dünyaya açılması için de fırsatlar sunuyor.”

53 ülkeye satış

Karaismailoğlu, Ocak 2021 sonu itibarıyla 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştirdiklerine işaret etti. Hedeflerinin çok büyük olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “PTTAVM’yle e-ticaret alanındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve PTTAVM’yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz. PTTAVM sayesinde lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimizle sürdürülebilir e-ticaret ile e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle iş dünyamızı pek çok açıdan geliştiren ve inovasyona yönlendiren e-ticaret alanında nasıl büyüyebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız.”