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Ekonomi PTT ücretleri |PTT indirimli kargo gönderme
Ekonomi

PTT ücretleri |PTT indirimli kargo gönderme

PTT kargo gönderi ücreti güncel | PTT kargo ile gönderi yapmak isteyenler ücretler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. PTT belli dönemlerde gönderi ücretlerinde önemli indirimler yapıyor. PTT son olarak 30 Kasım’a kadar yüzde 25 indirim yapacağını duyurdu. Peki, PTT gönderi indirimden kimler yararlanabilir? | PTT gönderi indirimi | PTT güncel gönderi ücretleri | PTT paket kaç liraya gönderilir 2020

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:23:00 -
PTT ücretleri |PTT indirimli kargo gönderme

PTT kargo ücreti hesapla | Kargo gönderimi yapacak olan vatandaşlar şirketlerin paketleri kaç günde ve ne kadara götüreceğini araştırıyor. PTT kargo fiyatları da bir hayli merak ediliyor. PTT kargo zaman zaman gönderi ücretlerinde indirimler yapıyor. 24 Kasım öğretmenler günü sebebiyle PTT Kargo öğretmenler için yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. Kasım ayı boyunca öğretmenlerin yapacağı gönderiler yüzde 25 daha ucuz olacak. Öğretmenlerin kimlik ibrazında bulunarak yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim kazanacağı açıklandı. Peki, PTT gönderi ücreti ne kadar?

PTT ücretleri |PTT indirimli kargo gönderme

Pek çok kişi kargo gönderi ücretleri hakkında araştırma yapıyor. Kargo gönderi ücretleri paketin ağırlığı, gideceği bölge gibi faktörlerle değişiklik gösteriyor. Kargo şirketlerinin internet sitelerinden paketinizin özelliklerini girerek ücretler hakkında bilgi alabilirsiniz.

PTT GÜNCEL KARGO ÜCRETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ePTTAVM

Ekonomi

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PTT gönderi takip
PTT gönderi takip

Ekonomi

PTT gönderi takip

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