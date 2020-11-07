PTT kargo ücreti hesapla | Kargo gönderimi yapacak olan vatandaşlar şirketlerin paketleri kaç günde ve ne kadara götüreceğini araştırıyor. PTT kargo fiyatları da bir hayli merak ediliyor. PTT kargo zaman zaman gönderi ücretlerinde indirimler yapıyor. 24 Kasım öğretmenler günü sebebiyle PTT Kargo öğretmenler için yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. Kasım ayı boyunca öğretmenlerin yapacağı gönderiler yüzde 25 daha ucuz olacak. Öğretmenlerin kimlik ibrazında bulunarak yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim kazanacağı açıklandı. Peki, PTT gönderi ücreti ne kadar?

PTT ücretleri |PTT indirimli kargo gönderme

Pek çok kişi kargo gönderi ücretleri hakkında araştırma yapıyor. Kargo gönderi ücretleri paketin ağırlığı, gideceği bölge gibi faktörlerle değişiklik gösteriyor. Kargo şirketlerinin internet sitelerinden paketinizin özelliklerini girerek ücretler hakkında bilgi alabilirsiniz.

PTT GÜNCEL KARGO ÜCRETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ