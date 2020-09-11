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Spor PTT Spor Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır
Spor

PTT Spor Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:59:27 -
PTT Spor Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazır

ANKARA (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden PTT Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro yapılanmasını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ali İhsan Karaca, takıma kattıkları önemli isimlerle kadrolarını güçlendirdiklerini ve yeni sezona hazır olduklarını ifade etti.

Genç ve dinamik bir ekiple yeni sezona başlanacağını belirten Karaca, "Eminim sporcu arkadaşlarım bu sezonda da ellerinden gelen gayreti gösterecek ve kulübümüzü en üst noktalara taşıyacaktır. Her yıl olduğu gibi yine en iyiyi hedeflediğimiz bu sezonda 'Filenin Güvercinleri' büyük başarılara imza atacak." değerlendirmesinde bulundu.

PTT Ailesi için, sezonun büyük önem taşıdığını kaydeden Karaca, "Bu yıl, kulübümüzün hamisi olan Posta ve Telgraf Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılı. Bu sebeple, sezon içerisinde kaydedeceğimiz her başarı bizim için daha anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu’nun sözleşmesini uzatan kulüp, Dominikli Lisvel Elisa Eve Meija ile Bulgaristan Milli Takımı oyuncuları Hristina Rueseva ve Emiliya Dimitrova’yı da transfer etti.

Kulüp, Cansu Aydınoğulları, Su Zent, Bahar Akbay, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Yağmur Mislina Kılıç, Semra Özer ve Merve Tanyel gibi yerli oyuncularla da sözleşme imzaladı.

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