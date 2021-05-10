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Ekonomi PTT memur alımı başvuruları başladı mı?
Ekonomi

PTT memur alımı başvuruları başladı mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesine memur alımı yapılması bekleniyor. PTT en son 2018 yılında 5000 kişilik boş kadro ile 2018/1 kapsamında memur alımı gerçekleştirdi. Birçok vatandaş, PTT bünyesine yeni alımların yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, PTT memur alımı başvuruları başladı mı 2021? PTT memur alımı ne zaman 2021? PTT memur 2021 alımı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 00:43:00 -
PTT memur alımı başvuruları başladı mı?

Son 3 yıldır memur alımı yapmayan PTT için memur alımı yapılması bekleniyor. En son 2018 yılında 5000 kişilik boş kadro ile 2018/1 kapsamında memur alımı yapan PTT için aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, 2021 yılında PTT memur alımlarına ilişkin bir gelişme olup olmadığını merak ediyor.

PTT memur alımı başvuruları başladı mı?

2021 yılında PTT bünyesine memur alımı yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PTT Personel Alımı Yönetmeliğinde ne değişiklik yapıldı?

19 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetenin yayımına göre PTT Personel Alımı Yönetmeliğinde değişiklik olmuştu. Yönetmeliğe göre PTT'de çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelik maddeleri bulunuyordu. 

Yayımlanan yönetmeliğin amacı şu şekilde; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, pozisyon değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi, sona erdirilmesine ilişkin hususlar ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

PTT’nin memur alımı yapması beklenen kadrolar şu şekilde;

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Mütercim Tercümanlık, Endüstri Mühendisliği), Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ( Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, Firma Elemanı), Postacı,

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