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PTT KPSS’siz personel alımları ne zaman? PTT personel alımı başvuru yap

PTT personel alımı konusunda son dakika gelişmesi var mı? PTT personel alımının 2019 yılında ne zaman yapılacağına dair henüz resmi açıklama yapmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak. Peki PTT KPSS’siz personel alımları ne zaman? PTT alım başvuru şartları neler?PTT personel alımı başvuru yap, PTT duyurular, PTT personel alımları nereden yapılacak? PTT personel alımı 2019, PTT personel alımı 2019 başvuru formu yayınlandı mı?

08 Eylül 2019 Pazar 14:47
PTT KPSS’siz personel alımları ne zaman? PTT personel alımı başvuru yap

PTT personel alımı konusunda son dakika gelişmesi var mı? PTT personel alımının 2019 yılında ne zaman yapılacağına dair henüz resmi açıklama yapmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak. Peki PTT KPSS’siz personel alımları ne zaman? PTT alım başvuru şartları neler?PTT personel alımı başvuru yap, PTT duyurular, PTT personel alımları nereden yapılacak? PTT personel alımı 2019, PTT personel alımı 2019 başvuru formu yayınlandı mı?

PTT’nin 2019 yılı içerisinde KPSS şartı aramadan yapacağı alımlarda adaylar farklı kadrolarda istihdam edilecek olup bu kadrolar şu şekilde açıklanmıştır. Tekniker, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık), PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı), Avukat, Postacı, Mimar, PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) alımı gerçekleştirilecektir.

PTT alım başvuru şartları

1) Türk vatandaşı olmak. 

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak. 

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak 

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. 

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak. 

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak. 

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. 

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

PTT 5 bin personel alım kadro dağılımı

PTT’nin 2019 yılı içerisinde KPSS şartı aramadan yapacağı alımlarda adaylar farklı kadrolarda istihdam edilecek olup bu kadrolar şu şekilde açıklanmıştır.

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

 

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:47
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