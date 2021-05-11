PTT kargo evden alım nasıl yapılır? PTT kargo ile kurye nasıl çağırılır?

PTT kargo ile kurye nasıl çağırılır? PTT kargo sipariş nasıl verilir? İnternet üzerinden telefon ile aramadan nasıl kurye çağırarak sipariş oluştura bileceğinizi detaylı olarak öğrenebilirsiniz. İşlemleri doğru yaptığınızda siparişinizi oluşturarak PTT kargo kurye görevlisi adresinize zamanında gelerek kargonuzu alacaktır. Peki PTT evden kargo alımı yapıyor mu? Postaya verilmek istenen posta gönderilerin, PTT tarafından gönderici adresinden alınması hizmetine "Adresten Alım Özel Hizmeti" denir.

Kargomu evimden alır mısınız?

​4441788 numaralı çağrı merkezimizi arayarak göndermek istediğiniz kargonun evinizden alınmasını isteyebilirsiniz.​

Siparişinizi verebilmeniz ve kurye çağırmanız için ilk olarak alt tarafta bulunan web adresinden PTT sitesine gidiniz. Açılan sayfada gönderi türüne kargo göndereceğiniz için Kargo seçimini işaretliyorsunuz.

PTT kargo evden alma sipariş nasıl yapılır?

Hemen yan tarafta gönderici ve alıcı bilgileri kısmını göreceksiniz burada gönderi bilgilerine gönderen kişinin il, ilçe, ad, soyadı, telefon, adres ve diğer bilgileri girmelisiniz. Burada istenilen bilgileri doğru olarak girmelisiniz. Siparişinizin bitiminde vermiş olduğunuz bilgilere göre işlem yapılmakta ve adresinizden kargonuz alınmaktadır. Alıcı kısmında aynen buradan istenilen isim, ad, soyadı, adres ve diğer bilgileri doğru şekilde girmeniz gerekmektedir.

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