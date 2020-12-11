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Ekonomi PTT, "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü 50. Yıl" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu
Ekonomi

PTT, "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü 50. Yıl" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 08:26:57 -
PTT, "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü 50. Yıl" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu

​​​​​​​ANKARA (AA) - PTT, "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü 50. Yıl" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü 50. Yıl" konulu özel gün zarfı 5 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak adına, özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde bunlar posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.



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