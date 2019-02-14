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PTT, internetten tanzim satışa başladı

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği tanzim satışlar artık internet üzerinden de yapılabilecek.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:08
PTT, internetten tanzim satışa başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Tanzim satışlarını, Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz” ifadesini kullandı. Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydetti. PTT’nin internet adresindeki yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satıldığı bilgisini paylaşan Turhan, tüm ürünlerin PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını duyurdu.

Turhan, Milli Pazaryeri Platformu olarak vatandaşların tanzim noktalarında sıra beklememeleri, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda alabilmeleri için sorumluluk üstlendiklerini belirterek şunları kaydetti: “Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:08
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Milli Pazaryeri Platformu
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı
  4. PTT AŞ
  5. PTT
  6. PTT Kargo ve Lojistik

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