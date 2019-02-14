PTT, internetten 8 çeşit sebze satışına başladı PTT AŞ:- "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamadan sonra PTT AŞ güvencesiyle 8 çeşit sebze için vatandaşlara ürün teminine başlandı"- "İlk olarak Ankara'da başlatılan satışlar, İstanbul ve diğer illerde yaygınlaştırılacak"

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarının ardından PTT AŞ güvencesiyle vatandaşlara internet üzerinden 8 çeşit sebze teminine başlandı. PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Bakan Turhan'ın "Tanzim satışları, Türkiye'nin milli pazar yeri platformu 'www.epttavm.com'da başlatıyoruz." sözlerinin ardından vatandaşlara internetten ürün teminine imkan sağlandığı belirtildi. Açıklamada, proje kapsamında, tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmeti ücretlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığına işaret edilerek, enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için bu uygulamanın hayata geçirildiği vurgulandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağına dikkat çekilen açıklamada, ürünlerin PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi. Açıklamada, ilk etapta salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberin yer aldığı 8 çeşit sebzenin satışa sunulduğu aktarılarak, satışların Ankara'nın ardından İstanbul ve diğer illere yaygınlaştırılacağının altı çizildi. Satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilogram sınırının bulunduğu anımsatılan açıklamada, siparişlerin ertesi günü adrese teslim edileceği bildirildi.

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