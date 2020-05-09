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Aktüel

PTT çalışanları güvercinleri unutmadı

İstanbul’da korona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında postacılar güvercin ve kedileri aç bırakmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:35:27 -
PTT çalışanları güvercinleri unutmadı

İstanbul’da korona virüsü nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında postacılar güvercin ve kedileri aç bırakmıyor.


2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında PTT çalışanları hem posta dağıttı hemde kedi ve kuşlara yem verdi. Postacılar yanlarında getirdikleri güvercin yemini ve kedi mamalarını sokak hayvanlarına vererek aç kalmamalarını sağladı.


PTT çalışanlarından Serhat Kılıç, "PTT’imizin logosu, sembolü güvercinler biz de PTT çalışanları olarak bu sokağa çıkma yasağı günlerinde güvercinlerimizi, sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmıyoruz. İşe gittiğimiz günlerde her sabah çevre ilçeler de dahil olmak üzere sabah erkenden gelip yemlerini veriyoruz. Bu bütün canlılara yapılmalı onlar da Allah’ın nimetleri onun için sokak hayvanlarına da sahip çıkalım" dedi.

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