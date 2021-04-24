PTT AŞ’den ‘Çocuk Oyunları’ konulu zarf

Şirketten yapılan açıklamaya göre özel gün zarfı 5.5 lira bedelle PTT iş yerlerinden, www.filateli. gov.tr adresinden edinilebilecek. Covid-19 salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerce filatelik işlemlerin uzaktan yapılabilmesi için bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda ilk gün zarfı, 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.