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Ekonomi PTT AŞ’den ‘Çocuk Oyunları’ konulu zarf
Ekonomi

PTT AŞ’den ‘Çocuk Oyunları’ konulu zarf

PTT AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı ‘Çocuk Oyunları’ konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 02:24:00 -
PTT AŞ’den ‘Çocuk Oyunları’ konulu zarf

Şirketten yapılan açıklamaya göre özel gün zarfı 5.5 lira bedelle PTT iş yerlerinden, www.filateli. gov.tr adresinden edinilebilecek. Covid-19 salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerce filatelik işlemlerin uzaktan yapılabilmesi için bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda ilk gün zarfı, 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.

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