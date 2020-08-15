  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

PTT AŞ, Euromed Pul Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

Şirket, Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi) konulu 3 değerli blok şeklinde hazırlanan anma puluyla yarışmada yer alacak

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:42:34 -
PTT AŞ, Euromed Pul Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Akdeniz Posta Birliği (Euromed) tarafından düzenlenen pul yarışmasına Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi) konulu 3 değerli blok şeklinde hazırlanan anma pulu ile katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre PTT AŞ, yarışmada, zengin Türk mutfağını ve geleneksel lezzetleri tanıtmak amacıyla tedavüle sunduğu anma pulu ile Türkiye'yi temsil edecek.

Tema olarak "Geleneksel Akdeniz Gastronomi" konusunun işlendiği pul yarışmasında yer alacak PTT AŞ'ye, 13 Ekim'e kadar "https://euromed-postal.org/Philately/Voting" internet sitesinden oy verilebilecek.

Fas, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, İspanya, Lübnan, Malta, Portekiz, Slovenya, Tunus, Yunanistan ve Türkiye'nin katıldığı yarışmada, yurt içi oyları kadar yurt dışından alınacak oylar da büyük önem taşıyor. Türkiye'den yapılacak oylamanın yanı sıra yurt dışında yaşayan Türklerin oyları da belirleyici olacak.

Oylamaya 195 ülkeden insanlar katılabilecek. Her ülkenin sıralamasında birinci olan pula 3 puan, ikinci olan pula 2 puan, üçüncü olan pula ise 1 puan verilecek.

Dünya çapında en yüksek puanı alan pul, yılın en güzel pulu seçilecek. Eşitlik durumunda, kazanan ülke, katılımcının ülkesinden gelen oylar hariç toplanan en yüksek puan sayılarak belirlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı
Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap
Dünya

'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini s..
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı