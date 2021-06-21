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Spor PSV'den Galatasaray kararı! 35 bin...
Spor

PSV'den Galatasaray kararı! 35 bin...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan PSV, kritik maçın seyircili oynanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:20:00 -
PSV'den Galatasaray kararı! 35 bin...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede temsilcimizi Galatasaray'ı ağırlayacak olan PSV, Philips Stadyumu'nda oynanacak ilk maçın seyirciye açık olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti.

Hollanda kulübü, 21 Temmuz'da Galatasaray'la oynayacakları ön eleme maçına 35 bin kadar taraftarın alınacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, stadyumda karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarların, Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerektiği belirtildi.

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